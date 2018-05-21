Президентом Венесуэлы снова стал Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, получив более 5,8 млн голосов (около 68%).



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального избирательного совета (НИС) Тибисаю Лусену.



"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, (оппозиционный кандидат) Энри Фалькон – 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи – 925 тысяч", – сказала Лусена, добавив, что "результаты носят необратимый характер".

Таким образом, Мадуро останется на посту президента Венесуэлы до 2025 года.



В свою очередь, лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов. "Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны", – заявил политик.



По данным Фалькона, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей. Он потребовал провести новые выборы уже в октябре.



В ответ Мадуро обвини Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы. "Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили… Надо уважать народ Венесуэлы", – заявил новоизбранный глава государства.

Напомним, США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и местного чиновника Диосдадо Кабелло в получении доходов от наркоторговли.