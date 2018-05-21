Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров"

В Венгрии на заседание нового правительства Виктора Орбана приняли "меморандум о защите закарпатских венгров".



Об этом сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.



Документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генсеку Альянса.

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В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами".



По мнению местных чиновников, эти законы нарушают права меньшинств".

Ранее Фокус писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в наступлении на права нацменьшинств, комментируя предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против украинцев, которые имеют двойное гражданство и принимали участие в выборах другой страны.