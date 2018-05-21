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Главная » Мир » Двое альпинистов погибли при восхождении на Эверест
Двое альпинистов погибли при восхождении на Эверест
Фото: Вокруг света

Двое альпинистов погибли при восхождении на Эверест

Один из них пытался покорить вершину в восьмой раз

21.05.18 62
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Двое альпинистов погибли при попытке покорить Эверест. Один из них это была восьмая попытка. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей Непала.

В понедельник скончался 35-летний гражданин Японии. Ранее в воскресенье умер 63-летний македонец.

Японец Нобукацу Курики был известным альпинистом и предпринял уже семь попыток покорить знаменитый пик, абсолютная высота которого составляет 8848 метров. Во время неудачной попытки 2012 года он из-за обморожения лишился нескольких пальцев.

Ранее Курики писал в фейсбуке, что страдает во время восхождения на Эверест от сильного кашля и переохлаждения.

Тело македонского альпиниста было найдено на другом склоне. Детали произошедшего с обоими погибшими пока не известны.

В последний месяц погода способствовала успешным восхождениям на Эверест. Всего такую попытку в мае совершили около 340 человек (включая шерп). Для многих восхождение оказалось успешным.

Напомним, власти Непала запретили альпинистам в одиночку совершать восхождения на горы, находящиеся на территории государства, в том числе и на Эверест. Альпинистов, которые не хотят совершать восхождения в команде, обязали нанимать по меньшей мере одного проводника. Запрет также распространяется на незрячих альпинистов и людей с более чем двумя ампутированными конечностями.

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