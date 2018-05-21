Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины

Болгария высказала желание последовать примеру Германии и получать газ из России напрямую.

Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью российской газете Коммерсант.

"Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2",— заявил Радев.

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Ранее Фокус сообщал, что бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев назвал главной целью проекта газопровода "Северный поток-2" является дестабилизация ситуации внутри Европейского союза.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.