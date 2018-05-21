Белые перья кислотных и чрезвычайно тонких осколков стекла поднялись в небо над Гавайями, когда расплавленная лава из вулкана Килауэа выливалась в океан, создавая еще одну опасность.

Власти штата попросили местных жителей держаться подальше от токсичного парового облака, которое образуется в результате химической реакции, когда лава касается морской воды.

Об этом сообщает АР.

Потоки лавы, которые извергает вулкан Килауэа, перекрыли два больших пути выезда из местных поселений. Власти направили в пораженные зоны бульдозеры, чтобы расчистить дороги.



На острове открылись 22 новые вулканические трещины, а накануне Килауэа изверг столб дыма высотой до 3 тысяч метров, а позже до 9 тыс. метров. Это осложнило воздушную навигацию.

С пораженных территорий уже вывезли 2 тысяч человек, еще 10 тысяч ожидают эвакуации. Лава разрушила 30 домов. Президент США объявил Гавайи зоной бедствия.

Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Также СМИ сообщили о первом человеке, который серьезно пострадал от стихии. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали. Извергаться Килауэа начал еще две недели назад, на Большом острове уже зафиксировали 22 вулканические трещины.

Справка

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа.

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.