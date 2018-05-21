Иран заявил, что Европа недостаточно старается сохранить ядерное соглашение

Европейский Союз делает недостаточно, чтобы международное ядерное соглашение 2015 года осталось в силе после выхода из него США.

Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил еврокомиссару по энергетике и климатическим воздействиям Мигелю Ариасу Каньете, пишет Reuters.

"С выходом США европейской политической поддержки для соглашения недостаточно", - сказал Зариф.

"Мы должны сохранить этот договор, чтобы не договариваться о новом. Наше послание очень четкое. Это ядерная сделка, которая работает", - заявил в свою очередь Ариас Каньете.

В то же время крупные европейские компании на прошлой неделе высказались за возможное сворачивание их деятельности в Иране из-за действия санкций США. По мнению Зарифа, такие заявления не соответствуют приверженности Европейского Союза идее реализации ядерного соглашения.

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Напомним, Еврокомиссия изучает, каким образом Евросоюз может продолжать соблюдать ядерную сделку с Ираном, заявил член ЕК Димитрис Аврамопулос на брифинге, комментируя обсуждение данной проблемы на заседании.

Одной из возможностей для несоблюдения санкций США Аврамопулос назвал применение "блокирующего постановления". Подобный ход Евросоюз делал всего однажды, в 1996 году. Тогда это была реакция на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы.