В Турции 104 человека получили пожизненный срок за попытку военного переворота

Турецкий суд в понедельник, 21 мая, приговорил к пожизненному тюремному заключению за участие в неудачном военном перевороте в 2016 году 104 человека.

Как сообщает газета Hurriyet, это один из самых жестких приговоров с начала массовых задержаний.

Суд в городе Измир принял решение в отношении 104 из 280 обвиняемых. Пожизненное заключение в Турции - самое жесткое наказание, поскольку оно увеличивает минимальное время в тюрьме, необходимое для условно-досрочного освобождения.

Еще 21 человек получили 20 лет лишения свободы за оскорбление президента, а 31 человек были приговорены к 10 годам и шести месяцам тюрьмы за "членство в террористической организации".

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Напомним, более 240 человек, большинство из которых были невооруженным гражданским населением, погибли в ночь на 15 июля 2016 года, когда группа военных захватила танки и боевые самолеты в попытке напасть на парламент и свергнуть президента Тайипа Эрдогана.

В дальнейшем правозащитные организации обвиняли Эрдогана в уголовном преследовании политических оппонентов.