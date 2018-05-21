Мадрид отказался утверждать правительство Каталонии

Правительство Испании не утвердило новый состав каталонского правительства.
Это означает продолжение прямого управления Каталонии из Мадрида, сообщает La Vanguardia.
При этом полномочия нового главы правительства Каталонии Жоакима Торры признаны официально. Мадрид отказался утверждать только подобранную им администрацию.
Таким образом испанский премьер Мариано Рахой отреагировал на предложение Жоакима Торры о включении в состав каталонского правительства заключенных политиков и бывших чиновников, находящихся в изгнании.
Напомним, новоизбранный премьер-министр Каталонии Ким Торра в четверг, 17 мая вступил в должность. В своей присяге Торра не упомянул о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции.