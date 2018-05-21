На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа достигли южного побережья, сообщает АР.

Попадание лавы в океан спровоцировало создание токсичного облака.

Местные власти рекомендуют жителям и туристам не приближаться к районам поблизости вулкана.

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"Белые клубы дыма из кислоты и стеклянных обломков, которые вздымаются в небо над Гавайями после того, как расплавленная магма из вулкана Килауэа попала в океан, создают еще одну опасность от извержения, которое началось более двух недель назад", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Также СМИ сообщили о первом человеке, который серьезно пострадал от стихии. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали.

На Большом острове уже зафиксировали 22 вулканические трещины.

Потоки лавы, которые извергает вулкан Килауэа, перекрыли два больших пути выезда из местных поселений. Власти направили в пораженные зоны бульдозеры, чтобы расчистить дороги.



На острове открылись 22 новые вулканические трещины, а накануне Килауэа изверг столб дыма высотой до 3 тысяч метров, а позже до 9 тыс. метров. Это осложнило воздушную навигацию.

Справка

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа.

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.