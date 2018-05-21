Литва введет квоты на трудовых мигрантов

За первый квартал этого года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев

Из-за растущей трудовой миграции в Литве намерены ввести квоты для рабочих из других стран.

Об этом сообщает ru.delfi со ссылкой на литовский департамент миграции.

"Большинство приезжающих в Литву людей уже традиционно являются гражданами Украины. По данным этого учреждения, за первый квартал этого года иностранцам было выдано почти 16,9 тыс. виз или видов на жительство. Это примерно в два с половиной раза больше, чем прибыло в 2017 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за первый квартал этого года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году - почти 3,6 тыс.

"В качестве реакции на растущую трудовую иммиграцию правительство объявило на этой неделе, что планирует ввести квоты для некоторых профессий неквалифицированных рабочих из-за рубежа, конкретные предложения будут представлены осенью", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, квоты предназначены для того, чтобы Литву не заполонила дешевая рабочая сила.

"Предприятия, принимающие на работу иностранцев, говорят, что в Литве существует нехватка работников, и эти квоты будут препятствовать приему на работу. Профсоюзы планы правительства поддерживают и утверждают, что квоты будут защищать зарплаты местных жителей от демпинга (искусственное занижение - ред.) и позволят им сохранить свои рабочие места", - говорится в материале.

Напомним, в Украине 7% населения планируют в ближайшие полгода выехать за границу с целью длительного пребывания.