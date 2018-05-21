Военные продолжают досматривать жилые дома и тоннели, выискивая укрывающихся террористов-смертников и снайперов

В Сирии правительственные войска зачистили поселение Эль-Хаджр-аль-Асвад, который является последним оплотом террористов ИГИЛ в области (мухафазе) Дамаска.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам одного из офицеров штурмовых отрядов, правительственные войска со стороны лагеря беженцев "Ярмук" и с южного пригорода Дамаска соединились в Эль-Хаджр-аль-Асвад, подавив последние очаги сопротивления террористов.

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Отмечается, что сирийская столица впервые с 2011 года стала мирным городом вне зоны боевых действий.

"Военные продолжают досматривать жилые дома и тоннели, выискивая укрывающихся террористов-смертников и снайперов. Первые подразделения сирийской полиции готовятся войти в освобожденные районы для патрулирования. На домах вывесили государственные флаги", - говорится в материале.

Дамаск и все его пригороды теперь свободны от террористов. Впервые с 2011 года сирийская столица станет мирным городом. #Yarmouk #Syria #Damascus pic.twitter.com/OZxBjrbDqd — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 21 травня 2018 р.

Напомним, посол Франции в России Сильви Берманн заявил, что Власти Франции не требуют ухода с должности президента Сирии Башара Асада.