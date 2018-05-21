В Чехии готовят особую программу для трудоустройства украинцев

В Чехии министерство труда и социальных дел готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев.

Об этом 21 мая заявила министр Ярослава Немцова, передает "Радио свобода".

В Чехии на данный момент количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа, количество вакансий превышает 260 тыс. мест, заявила министр.

Это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации, строители.

Министр Немцова на прошлой неделе посетила Украину, в частности, посольство Чехии в Украине, а также генеральное консульство во Львове, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу.

В частности, предусматривается увеличение количества рабочей силы из Украины с правом трудоустройства на два года до 19,6 тыс. человек.

Напомним, из-за растущей трудовой миграции в Литве намерены ввести квоты для рабочих из других стран.