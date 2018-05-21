В США состоялась церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации США.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Присягу на посту главы ЦРУ у Хаспел принял вице-президент.
Gina Haspel has been sworn in as the CIA's first female director. She secured her confirmation this past Thursday, winning six Democrats’ support despite three Republican opponents pic.twitter.com/y7OBckriTJ— POLITICO (@politico) 21 травня 2018 р.
Напомним, ранее кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса США. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались за кандидатуру Хаспел, против - 45.
После того, как Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ, в ее адрес сразу же прозвучала критика относительно применения практики жестких допросов подозреваемых в террористической деятельности в центрах задержаний, в том числе в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, которой она ранее руководила.