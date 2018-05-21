Мишель и Барак Обама будут продюсировать сериалы

Вероятно, они будут работать над игровыми и документальными сериалами и фильмами

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама и его супруга Мишель будут продюсировать фильмы и сериалы для американской развлекательной компании Netflix.

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

В заявлении компании отмечается, что в рамках заключенного на несколько лет соглашения Обамы, вероятно, будут работать над игровыми и документальными сериалами и фильмами.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 травня 2018 р.

Напомним, ранее в The New York Times появилась информация о переговорах 44-го президента США с Netflix о запуске собственного телешоу.

По информации издания, Мишель Обама могла продюсировать шоу, а также иногда присоединяться к мужу в качестве соведущей. Газета уточняла, что Обама не намерен использовать свои шоу в качестве площадки для ответов нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.