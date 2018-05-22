Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Китай планирует высадить зонд на темной стороне Луны

Китай планирует высадить зонд на темной стороне Луны

Китай планирует высадить зонд на темной стороне Луны
Фото: picturesocial.com

Ни одна космическая программа до этого времени не проводила таких миссий из-за трудностей с коммуникацией

22.05.18 12
000

Китай намерен впервые в истории мировой космонавтики осуществить посадку на темной стороне Луны, сообщает The Guardian.

Сообщается, что в понедельник, 21 мая, спутник-рестранслятор "Квейчи" был запущен на стартовой площадке в провинции Сычуань.

Когда спутник будет выведен на орбиту, Китай сможет отправить лунный зонд на темную сторону естественного спутника нашей планеты, которым он никогда не возвращается к Земле.

Ни одна космическая программа до этого времени не проводила таких миссий из-за трудностей с коммуникацией.

Через несколько дней "Квейчи" выйдет на орбиту Луны на расстоянии 455 тысяч километров от Земли.

 

Название спутника-коммуникатора переводится как "мост сорок" и происходит из китайского фольклора о том, как птички объединились в мост, чтобы соединить двух влюбленных, которых разделило небо.

Аппарат также будет мостом между наземными станциями и космическим зондом.

Китай собирается отправить на темную сторону Луны луноход "Чанге 4" до конца этого года. На борту будут семена картофеля и гусимки обычной, которые будут нужны для эксперимента по формированию "лунной мини-биосферы".

Напомним, 25 февраля стало известно, что на Луне нашли достаточно воды для колонизации. Американские исследователи выяснили, что вода не ограничивается полярными регионами Луны, а распространена по всей поверхности равномерно.

Если вода легкодоступна, то ее можно брать как питьевую, а также выделять из нее кислород.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Китай откажется от ограничений по рождаемостиСША и Китай сошлись во мнении по поводу торговой войныС ленью китайских школьников будет бороться "умный глаз"
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 25817
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7742
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8447
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7821
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13089
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4981
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9140
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10832
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7791
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3310
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 57486 / 78262
  2. В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу 3836 / 4267
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 3676 / 4126
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 3115 / 3229
  5. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 2489 / 6549
  6. Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины 2285 / 2608
  7. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 2207 / 2238
  8. Нафтогаз повышает цену газа второй раз за весну 2182 / 2462
  9. Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека 2012 / 2371
  10. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 1886 / 2123
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 78 / 78262
  2. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 15 / 2238
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 11 / 4126
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 8 / 3229
  5. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 7 / 397
  6. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 4 / 25817
  7. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 4 / 2677
  8. Карта военных действий на Донбассе к 18 мая 4 / 1002
  9. В Карпатах достроили тоннель в Европу 4 / 4853
  10. Украина обратилась в международный трибунал из-за Крымского моста 4 / 2141
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.