Китай планирует высадить зонд на темной стороне Луны

Ни одна космическая программа до этого времени не проводила таких миссий из-за трудностей с коммуникацией

Китай намерен впервые в истории мировой космонавтики осуществить посадку на темной стороне Луны, сообщает The Guardian.

Сообщается, что в понедельник, 21 мая, спутник-рестранслятор "Квейчи" был запущен на стартовой площадке в провинции Сычуань.

Когда спутник будет выведен на орбиту, Китай сможет отправить лунный зонд на темную сторону естественного спутника нашей планеты, которым он никогда не возвращается к Земле.

Ни одна космическая программа до этого времени не проводила таких миссий из-за трудностей с коммуникацией.

Через несколько дней "Квейчи" выйдет на орбиту Луны на расстоянии 455 тысяч километров от Земли.

Название спутника-коммуникатора переводится как "мост сорок" и происходит из китайского фольклора о том, как птички объединились в мост, чтобы соединить двух влюбленных, которых разделило небо.

Аппарат также будет мостом между наземными станциями и космическим зондом.

Китай собирается отправить на темную сторону Луны луноход "Чанге 4" до конца этого года. На борту будут семена картофеля и гусимки обычной, которые будут нужны для эксперимента по формированию "лунной мини-биосферы".

Напомним, 25 февраля стало известно, что на Луне нашли достаточно воды для колонизации. Американские исследователи выяснили, что вода не ограничивается полярными регионами Луны, а распространена по всей поверхности равномерно.

Если вода легкодоступна, то ее можно брать как питьевую, а также выделять из нее кислород.