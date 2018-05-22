Принц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который женился не бритым

Принц Гарри стал первым за 125 лет членом британской королевской семьи, который женился не бритым.



Об этом сообщает WAS на своей странице в Facebook.



Особое разрешение носить бороду вместе с парадным мундиром предоставила главнокомандующий армии – бабушка принца Гарри, королева Елизавета II. Это своеобразная армейская мода.

В середине 19 века британские солдаты отращивали усы в Индии (там бритых мужчин считали инфантильными) и бороды в Крыму (зимы были холодными). Победы армии сделали растительность на лице популярной даже среди гражданских. Борода символизировала свободу, силу и достоинство еще лет 30-40. Потом тренд развернулся: врачи назвали волосы пристанищем для микробов, а Жиллетт изобрел одноразовую бритву. В 1916 году в королевской армии запретили усы и бороду, которые мешали надеть противогаз правильно.

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Сейчас усы разрешены во всей Британской армии, а бороды - только по религиозным причинам (например, сикхам); в отдельных подразделениях (спецназ) и на некоторых должностях (барабанщик в шотландских полках).



Кроме того, отказаться от бритья позволяют также всем военнослужащим во время миссий в Афганистане, где местные жители считают бороду признаком зрелости и статуса. Отметим, что Гарри ранее несколько месяцев служил в Афганистане.

Напомним, в субботу, 19 мая, в Великобритании состоялось бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония прошла в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II.

Меган Маркл вошла в церковь в длинном белом платье, слегка открывающем плечи, фате и бриллиантовой тиаре. Наряд был создан британским дизайнером, креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

К алтарю невесту, вопреки традиции, вел отец принца Гарри Чарльз. Отец Меган Томас Маркл не смог приехать на свадьбу. Сообщалось, что он недавно он перенес операцию на сердце. Обряд венчания провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.