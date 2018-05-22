От аномальной жары в Пакистане погибли уже более 60 человек

В последние три дня в Пакистане сохраняется чрезвычайно жаркая погода. Из-за этого в стране уже погибли 65 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Общественный благотворительный фонд высказал опасения, что количество жертв может быть еще большим, поскольку высокая температура обещает продержаться до четверга.

Согласно сообщениям местных СМИ, жара совпала со священным месяцем Рамадан, когда большинство мусульман не едят и не пьют до заката. Температура достигает 44°C.

По словам руководителя службы скорой помощи в стране Фейсала Едхи, смерти произошли в одном из самых бедных районов Карачи. Большинство погибших - рабочие фабрик, которым приходилось находиться возле котлов и нагревателей по 8 часов в день.

Напомним, в 2015 году в Пакистане от жары погибли более 1300 человек. Морги и больницы были перегружены. Правительство страны уверяет, что в этом году ситуация не повторится, и всем, кто в этом нуждается, будет предоставлена медицинская помощь.