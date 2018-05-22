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Главная » Мир » Россияне неудачно испытали ракеты с ядерной установкой, − СМИ

Россияне неудачно испытали ракеты с ядерной установкой, − СМИ

Россияне неудачно испытали ракеты с ядерной установкой, − СМИ
Запуск ракеты/Фото: mil.ru

Наиболее продолжительный полет российской ракеты с ядерной силовой установкой длился более двух минут

22.05.18 99
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Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой оказались безуспешными.

Об этом заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США.

В частности, наиболее продолжительный полет российской ракеты с ядерной силовой установкой длился более двух минут, за которые она пролетела более 35 километров, после чего потеряла управляемость и разбилась.

Они также указали, что самое короткое испытание заняло четыре секунды, а ракета в это время пролетела восемь километров.

Вместе с этим, подчеркивается, что сверхзвуковая российская ракета, способная нести ядерный боезаряд, успешно прошла два теста из трех. Ее четвертое испытание запланировано на лето 2018 года.

По задумке ракета стартует на обычных пороховых двигателях, а затем запускается ядерная установка, благодаря чему снаряд способен относительно бесшумно лететь на низкой высоте, оставаясь при этом незаметным. По информации телеканала, испытания показали, что именно задействование "ядерного сердца" крылатой ракеты каждый раз приводило к ее падению.

Телеканал также сообщает, что запуски проводились по приказу высокопоставленных чиновников Кремля, несмотря на возражения ведущих инженеров, которые пытались объяснить, что системы еще далеки от работоспособности.

Ранее Фокус писал, что впервые со времен холодной войны в американском штате Гавайи протестировали систему оповещения о ядерном ударе.

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