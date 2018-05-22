Полиция проводит массовую облаву на организаторов договорных матчей

Правоохранители проводят обыски и задержания в связи с делом о коррупции в футболе.

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд.

Об этом сообщает Футбол 24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уже прошли более 50 обысков в девяти областях Украины. По данным следствия, речь идет о пяти преступных организованных группах. Имена задержанных пока неизвестны.

Под подозрением до сих пор находятся команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд. Сегодня, 22 мая, в 15:00 пройдет совместный брифинг правоохранительных органов на тему коррупции в футболе.

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Напомним, начато служебное расследование, в рамках которого будет проверена правомерность действий сотрудников полиции во время столкновений на заключительном туре первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы.

Полицейские заявляют, что в результате потасовки на матче телесные повреждения получили 17 правоохранителей и зритель, который пытался успокоить болельщиков. В результате потасовки были задержаны 26 человек, которых уже отпустили.