Россия окончательно определилась с санкциями против США и Европы

Госдума России приняла закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Документ вступит в силу со дня официального опубликования, сообщает РИА Новости.

Законом не вводятся санкции, а регламентируется возможность их введения в случае принятия правительством соответствующего решения.

Во время голосования ни один депутат не высказался против, и только один парламентарий воздержался.

Закон предоставляет возможность "введения контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан".

Если в первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, то ко второму чтению их осталось 6.

"В соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку", смогут применяться и другие ограничения.

Санкции не смогут распространяться на жизненно необходимые товары. Кроме того, была исключена норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Ранее Фокус сообщал, что российские производители попросили правительство ввести санкции против иностранных конкурентов. В частности производители овощей призывают правительство РФ ввести санкции на импортный картофель фри.