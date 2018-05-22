Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Все люди на Земле весят втрое меньше грибов, - исследование

Все люди на Земле весят втрое меньше грибов, - исследование

Все люди на Земле весят втрое меньше грибов, - исследование
Фото: Tengrinews

При этом масса человечества больше всех млекопитающих на планете

22.05.18 1034
600

Оценка массы всего живого на Земле показала, что 80% веса приходится на растения.

Об этом стало известно после исследования, проведенного учеными из США и Израиля, сообщает Популярная механика.

Согласно их оценке, масса человечества на три порядка меньше массы грибов. Кроме того, исследователи установили, что углерод в составе живых организмов весит 550 гигатонн.

При этом, 450 гигатонн, то есть 80% массы, углерода приходится на растения. Еще 70 гигатонн углерода (чуть меньше 13%) входит в состав клеток бактерий, 12 гигатонн (2%) — грибов.

На все царство животных вместе взятое приходится две гигатонны, из которых половина – насекомые, паукообразные и ракообразные. Углерод, входящий в состав молекул, из которых состоят люди, весит 0,06 гигатонны. Это больше, чем масса углерода тел всех диких млекопитающих.

При этом домашние животные — рогатый скот, свиньи и другие — "перевешивают" всех диких млекопитающих. Масса домашних больше в 20 раз. 

Задачей ученых было не оценить массу живых существ, а найти главный источник белков на Земле. Но пока возникают сложности с оценкой массы и состава почвенных микроорганизмов. Рон Мило, эколог из института имени Вейцмана в Израиле, и его коллеги рассчитывают ответить на свой вопрос до конца этого года.

Ранее Фокус сообщал, что ученые научились "пересаживать" память морским моллюскам. Эксперимент показал, что некоторые воспоминания закодированы в молекулах, составляющих часть генетического механизма организма.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина обязана снять мораторий на продажу земли по решению европейского судаНа Землю надвигаются мощные магнитные буриУникальный космический телескоп для поиска экзопланет прислал первое фото
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 26171
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7989
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8526
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7915
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13288
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5038
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9310
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11000
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7972
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3473
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 58254 / 79067
  2. В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу 4216 / 4672
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 3723 / 4180
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 3466 / 3633
  5. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 2840 / 6921
  6. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 2584 / 2674
  7. Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины 2356 / 2694
  8. В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах 2338 / 2667
  9. Рядом с Елизаветой II и вместе с детьми: появились официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 2290 / 2555
  10. Нафтогаз повышает цену газа второй раз за весну 2235 / 2528
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 79 / 79067
  2. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 16 / 2674
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 11 / 4180
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 8 / 3633
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 26171
  6. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 7 / 411
  7. В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова 6 / 800
  8. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 5 / 2147
  9. Карта военных действий на Донбассе к 18 мая 4 / 1008
  10. В Карпатах достроили тоннель в Европу 4 / 4858
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.