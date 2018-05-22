Все люди на Земле весят втрое меньше грибов, - исследование

При этом масса человечества больше всех млекопитающих на планете

Оценка массы всего живого на Земле показала, что 80% веса приходится на растения.

Об этом стало известно после исследования, проведенного учеными из США и Израиля, сообщает Популярная механика.

Согласно их оценке, масса человечества на три порядка меньше массы грибов. Кроме того, исследователи установили, что углерод в составе живых организмов весит 550 гигатонн.

При этом, 450 гигатонн, то есть 80% массы, углерода приходится на растения. Еще 70 гигатонн углерода (чуть меньше 13%) входит в состав клеток бактерий, 12 гигатонн (2%) — грибов.

На все царство животных вместе взятое приходится две гигатонны, из которых половина – насекомые, паукообразные и ракообразные. Углерод, входящий в состав молекул, из которых состоят люди, весит 0,06 гигатонны. Это больше, чем масса углерода тел всех диких млекопитающих.

При этом домашние животные — рогатый скот, свиньи и другие — "перевешивают" всех диких млекопитающих. Масса домашних больше в 20 раз.

Задачей ученых было не оценить массу живых существ, а найти главный источник белков на Земле. Но пока возникают сложности с оценкой массы и состава почвенных микроорганизмов. Рон Мило, эколог из института имени Вейцмана в Израиле, и его коллеги рассчитывают ответить на свой вопрос до конца этого года.

Ранее Фокус сообщал, что ученые научились "пересаживать" память морским моллюскам. Эксперимент показал, что некоторые воспоминания закодированы в молекулах, составляющих часть генетического механизма организма.