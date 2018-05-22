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Главная » Мир » В Кремле призвали россиян верить только Путину

В Кремле призвали россиян верить только Путину

В Кремле призвали россиян верить только Путину
Фото: russianlook.com

Песков заявил, что нужно слушать президента и не читать иностранных газет

22.05.18 1028
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Россияне не должны верить зарубежной прессе, а должны слушать только своего президента, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", - цитирует Пескова Интерфакс.

Напомним, телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США, сообщил, что все четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой закончились провалом.

Якобы самый успешный полет российской ракеты с ядерной силовой установкой длился более двух минут, за которые она пролетела около 35 километров, после чего потеряла управляемость и разбилась. Остальные испытания якобы не заняли и 2 минут. 

Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием к Федеральному собранию РФ проанонсировал поступление на вооружение новых ядерных ракет, которые якобы могут обойти американскую противоракетную оборону. На видео показали собственно ракету и анимационный компьютерный ролик, в котором она летает вокруг глобуса.

Ранее Фокус сообщал, что РФ хочет использовать ракеты США для усовершенствования собственной системы ПВО. Сирийское правительство Башара Асада передало России две несдетонировавшие в ходе удара США 14 апреля ракеты. Их исследованием занялись российские специалисты. 

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