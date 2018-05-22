Экс-президент ПАСЕ вышел из ассамблеи после скандала и санкций

Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт покинул организацию после введения санкций против него.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", - написал Арьев.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку в октябре прошлого года. Ранее в ПАСЕ собрали 160 подписей за его отставку. Он все еще является подозреваемым в коррупционных действиях в пользу Азербайджана. На прошлой неделе регламентный комитет ПАСЕ выбрал наказание для депутатов, замешанных в этом деле, в том числе, и Аграмунта.ассамблеи