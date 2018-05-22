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Главная » Мир » В США заявили, что Северный поток-2 позволит России установить военные сенсоры на дне Балтийского моря

В США заявили, что Северный поток-2 позволит России установить военные сенсоры на дне Балтийского моря

В США заявили, что Северный поток-2 позволит России установить военные сенсоры на дне Балтийского моря
Фото: Getty Images

Газопровод несет в себе военные и разведывательные риски

22.05.18 351
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По словам бывшего сотрудника Пентагона и советника вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкла Карпентера, российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Важный момент: Северный поток-2 является не только попыткой России помешать Украине, но он представляет военные и разведывательные риски в Балтийском море. Действительно кто-то думает, что Россия будет сопротивляться возможности установить сенсоры на дне Балтийского моря?", - написал Карпентер.

Как сообщает "Голос Америки", строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" создает риски для разведки и военных США, так как это позволит Москве разместить новые подслушивающие и наблюдательные устройства в Балтийском море, заявила Сандра Удкирк, чиновник Госдепа США, которая занимается вопросами энергетики, во время своего пребывания в Берлине на прошлой неделе.

Удкирк отметила, что Конгресс прошлым летом предоставил полномочия президенту вводить санкции против ряда трубопроводных проектов России.

Компании "подвергаются усиленному риску санкций", заявила она.

Однако, заверила дипломат, Вашингтон склоняется к использованию дипломатических средств, чтобы остановить "Северный поток-2".

"Когда мы говорим о способности правительств и компаний использовать инфраструктуру для размещения установок и технологий, которые могут прослушивать и вести наблюдение, то именно это вызывает беспокойство по этому поводу конкретного подводного проекта в Балтийском море", - добавила она.

Удкирк также опровергла информацию, что Вашингтон якобы выступает против трубопровода для того, чтобы увеличить экспорт американского сжиженного газа в Европу.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.  

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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