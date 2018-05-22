В Индии полиция расстреляла 12 демонстрантов

Они протестовали против завода, которых, по их словам, загрязнял воздух

В индийском городе Тутикорин полиция открыла огонь по демонстрантах, которые требовали закрыть фабрику по производству меди, сообщает Deutsche Welle.

"У нас есть подтверждение того, что 12 человек погибли во время полицейского обстрела. Мы опасаемся, что количество погибших может увеличиться", - заявил один из офицеров полиции в городе Ченааи.

По мнению местных жителей, этот завод загрязняет воздух.

Демонстранты на протяжении нескольких часов требовали закрыть фабрику, которая принадлежит британской горнодобывающей компании Vedanta Resources.

Сообщается, что протестующие ворвались в здание местной администрации и подожгли ее, после того, как им было отказано в разрешении на проведение митинга на фабрике.

В полиции также заявили, что во время беспорядков, которые продолжались четыре часа, были сожжены более 110 машин.

"Правоохранители пытались остановить демонстрантов с помощью дубинок и слезоточивого газа, однако им этого не удалось. После этого был открыт огонь. В результате столкновений пострадали 20 полицейских", - говорится в материале.

Отмечается, что действия полиции вызвали возмущение у общественности. Лидер оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди назвал это "государственным терроризмом.

Администрация штата Тамилнад, где произошли эти события,пообещала выплатить семьям погибших по одному миллиону рупий (около 14,7 тысяч долларов) компенсации.

Протесты против завода продолжались несколько месяцев. Они активизировались после того, как стало известно, что британская компания решила расширить производство.

Напомним, ранее в индийском городе Варанаси погибли 18 человек в результате обвала недостроенного путепровода.