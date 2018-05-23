В Москве задержан бывший "мэр" Ялты

Силовики России задержали в Москве так называемого экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
В среду, 23 мая, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
Ростенко подозревают в превышении должностных полномочий по делу о выделении земельных участков.
По данным СМИ, задержание связано с выводом земель из санатория МВД в Алупке.
После аннексии Крыма оккупанты назначили Ростенко на пост мэра Ялты в июле 2014 года, однако летом 2017 года так называемый глава региона Сергей Аксенов отправил его в отставку вместе с "министром курортов" Крыма.