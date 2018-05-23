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Главная » Мир » В Дании нашли кости 82 мужчин

В Дании нашли кости 82 мужчин

В Дании нашли кости 82 мужчин
Фото: PNAS

Находка говорит ученым о быте жителей 1 века

23.05.18 882
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В Дании в болотах обнаружили массовое захоронение. Исследователи из Орхусского университета и музея Моесгарда полагают, что это останки воинов, которые жили в первом веке нашей эры.

Обэтом сообщает Science Alert.

Раскопки велись на площади около 75 гектаров в долине реки Иллеруп. Всего нашли более 2 тыс. костей, принадлежащих 82 мужчинам. 

"Следы от зубов показывают, что животные обгладывали кости на протяжении полугода-года, в течение этого времени тела успели разложиться. Нанизанные на палку тазовые кости показывают, что останки были намеренно собраны тогда, когда от них остались лишь скелеты", - пишут исследователи в своей статье.

По данным исследования, в битве принимали учатие около 400 человек. Это больше, чем население одной деревни того времени. Значит, армия была собрана из жителей разных поселений.

Находка говорит об уровне организации общества первого столения нашей эры. А также о ритуальном отношении к останкам. 

"Это однозначные свидетельства, что у северных германских племен были систематичные и преднамеренные процедуры очистки полей сражения", - добавили исследователи.

Напомним, ученые выяснили, для чего неандертальцам нужны были большие носы. Объем и строение носа позволяли им вдыхать больше воздуха и лучше его прогревать.

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