Британцы из-за Brexit массово получают немецкие паспорта

Они боятся потерять право работать в этой стране

Британцы, работающие в Германии, стали массово получать немецкое гражданство. В прошлом году число владельцев британских паспортов, которые стали гражданами Германии, выросло на 162%.

Такие данные привело Федеральное статистическое управление Германии, сообщает Reuters.

После того, как разговоры о выходе Великобритании из ЕС перестали быть просто разговорами, граждане этой страны начали опасаться, что потеряют право жить и работать в Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы с рекордной низкой безработицей.

Пока Британия является членом ЕС, допускается двойное гражданство. Британцам обычно нужно прожить в Германии в течение восьми летдля получения права на гражданство.

В 2017 году более 7,5 тыс. британцев получили немецкое гражданство. В 2016 году рост вообще составил 361%. Общее количество заявителей за два года составило более 10 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за предыдущие 15 лет.

"Очевидно, что это происходит из-за Brexit", - от метили в управлении.

Тем не менее, британцы все еще не на первом месте по количеству полученных немецких паспортов. Их опережают турки. В прошлом году почти 15 тысяч граждан Турции получили гражданство Германии.

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Напомним, Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде после Brexit. Он предназначен для смягчения последствий разрыва отношений как для Британии, так и для ЕС.