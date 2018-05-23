Птицы высокого полёта. 5 самых дорогих брендов авиакомпаний мира

1 место. American Airlines

Первую строчку заняла американская компания American Airlines, чей бренд оценивают в $9,1 млрд, что на $700 млн дороже, чем в прошлом году. Это крупнейшая авиакомпания в мире по количеству пассажиро-километров, размеру флота, доходу, пассажиропотоку и количеству обслуживаемых направлений. Вместе со своими региональными партнёрами авиакомпания выполняет за день в среднем свыше 6 тыс. рейсов в 356 пунктов назначения в более чем 50 странах. В American Airlines по состоянию на 2017 год работает 122 тыс. человек.

2 место. Delta

На второй позиции — американская Delta. Эту торговую марку специалисты оценивают в $8,7 млрд. Чистая прибыль авиакомпании в январе — марте составила $547 млн. В 2009 году Delta открыла рейсы в Австралию, что дало ей статус единственного американского перевозчика, связывающего все континенты мира за исключением Антарктиды.

3 место. United Airlines

На третьей ступеньке рейтинга также оказалась американская компания — United Airlines. Её бренд оценивают в $7 млрд. Эта авиакомпания стала первой, которая начала предлагать пассажирам коммерческих рейсов питание на борту. Для этого она так же впервые в мире ввела на своих самолётах должность стюардессы.

4 место. Emirates

Торговую марку арабской авиакомпании Emirates эксперты оценили в $5,4 млрд. Компания 30-й год подряд объя­вляет о положительных финансовых результатах и стабильном росте своего бизнеса. В 2017–2018 финансовом году Emirates Group инвестировала более $2,5 млрд в новые самолёты и оборудование, современную инфраструктуру, новейшие технологии и персонал.

5 место . Southwest Airlines

Пятое место досталось ещё одной американской авиакомпании — лоукосту Southwest Airlines, чей бренд оценён в $5,3млрд. Это крупнейшая бюджетная авиакомпания в США и мире по количеству перевезённых пассажиров. Флот Southwest Airlines состоит из 723 самолётов, которые совершают более 3400 полётов в день.