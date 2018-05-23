Мусульмане недовольны требованием датского министра брать отпуск по время поста

Заявление датского министра по делам интеграции Ингер Стойберг о том, что мусульмане должны брать отпуск на время поста в месяце рамадан, вызвало гневную реакцию в стране. Об этом говорится на сайте телеканала Alarabiya.

Стойберг написала в статье в датской газете BT, что она сомневается в возможности исполнения мусульманами своих обязанностей во время поста. По ее мнению, невозможно, чтобы человек постился 18 часов в сутки «и при этом, например, водил автобус».

«Я не хочу лишать мусульман возможности исполнения своих религиозных обрядов и праздников, но я хочу, чтобы во время месяца рамадана они брали отпуск», - говорится в статье.

В ответ на это в датском профсоюзе водителей автобусов заявили, что «пост во время месяца рамадана не причинял никаких проблем».

В отличие от христианского поста, где запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения, пост у мусульман является более строгим. Во время рамадана запрещено есть и пить что-либо вообще в светлое время суток, то есть от восхода Солнца и до заката. Таким образом, если пост приходится на летнее время, то запрет на прием еды и питья становится очень жестким.

Согласно статистическим данным за 2010 год, опубликованным на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Дании проживает около 200 тысяч мусульман, что составляет 3,6% населения страны.