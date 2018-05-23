Россия обвинила Эстонию в русофобии и отказалась ратифицировать пограничный договор

Страны не могут договориться о границе уже много лет

Россия отказывается ратифицировать пограничный договор с Эстонией. Как заявили в посольстве РФ в Таллине, им не нравится атмосфера двусторонныих отношений.

Об сообщает портал ERR.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла о готовности поехать в Москву, когда пограничный договор между двумя государствами будет ратифицирован российской стороной. России это заявление показалось русофобским.

"В январе этого года министр иностранных дел России вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", - заявили в посольстве РФ.

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Напомним, пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией был подписан 18 февраля 2014 года. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015.