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Главная » Мир » Президент Италии: Мафия будет побеждена

Президент Италии: Мафия будет побеждена

Президент Италии: Мафия будет побеждена
Кадр из фильма "Крестный отец"

Осталось осуществить неосуществимое

23.05.18 140
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Итальянский президент Серджио Маттарелла заявил, что над мафией можно одержать победу. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

На сегодняшних торжествах, посвященных годовщине гибели двух итальянских прокуроров, боровшихся с организованной преступностью, Маттарелла заявил: "Мафия будет побеждена". Эти слова прозвучали в городке Капачи в провинции Палермо, где 23 апреля 1992 года была взорвана машина , в которой ехал прокурор Джованни Фальконе.  Друг и коллега Фальконе, Паоло Борселлино, был также взорван в своей машине двумя месяцами позже в 1992 году. Эти два прокурора входили в Антимафиозный пул, группу прокуроров и следователей, которая была создана в начале 1980-х годов для борьбы с сицилийской мафией.

Вчера из города Чивитавеккьа недалеко от Рима отплыл "Корабль законности", который сегодня прибыл в Палермо. Это событие, во время которого тысяча молодых людей на борту корабля проводят акции, призывающие покончить с мафией.

Убийство Фальконе и Борселлино было раскрыто в 1993 году. Предполагается, что это преступление заказал мафиозный босс Тото Риина, которого в том же году приговорили к пожизненному заключению.

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