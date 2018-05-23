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Главная » Мир » Москва начала расследование объективности работы британских СМИ в РФ
Москва начала расследование объективности работы британских СМИ в РФ
Мария Захарова / Фото из открытых источников

Москва начала расследование объективности работы британских СМИ в РФ

Британия и Россия обвиняют друг друга в предвзятости

 

23.05.18 132
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Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва начала расследование относительно объективности деятельности британских СМИ на территории РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Захаровой, "профильные структуры в нашей стране начали пристально изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России".

Это ответ на действия британских регулирующих органов в области СМИ, которые в понедельник начали еще три расследования в деятельности российского пропагандистского телеканала RT.

Со своей стороны Россия намеревается установить, не были ли нарушены правила объективности в британских программах, как заявила Захарова. Она не назвала, о каких британских СМИ идет речь в освещении дела двойного агента Сергея Скрипаля. Однако она указала, что лишь несколько британских СМИ пытались соблюсти баланс в освещении этих событий.

В последнее время между Британией и Россией происходит настоящая медиавойна. Лондон и Москва обвиняют друга в необъективности и предвзятости относительно ряда вопросов, в частности дела Скрипаля и отказа Великобритании предоставить визу российскому олигарху Роману Абрамовичу.

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