Лавров 31 мая посетит КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая посетит Северную Корею. Об этом сообщило агентство РБК.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что "визит главы МИД России в КНДР прорабатывается". Она добавила, что "о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам".



Главой МИДа Лавров был переназначен 18 мая. Ранее стало известно, что министр не посетит саммит министров "Большой двадцатки" из-за !мероприятий по линии правительства".

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В последний раз еще в составе старого российского правительства Лавров встречался с главой МИД КНДР Ли Ен Хо в начале апреля. В рамках встречи обсуждалась двусторонняя экономическая и политическая кооперация Москвы и Пхеньяна.