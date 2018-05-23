Грузия обвинила Россию в военных преступлениях

Россия пыталась захватить столько грузинских территорий, сколько бы ей могло сойти с рук

Правительство Грузии обвинило Россию в военных преступлениях, агрессии, нарушениях прав человека во время войны в Грузии в 2008 году.

Такое заявление было сделано Грузией в среду, 23 мая, в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, сообщает The Guardian.

"В правительстве Грузии сказали, что есть убедительные доказательства того, что российские бомбы были сброшены на гражданские районы, что повлекло гибель и ранения невинных людей. Среди доказательств - показания очевидцев, спутниковые снимки и видео, перехват телефонных разговоров", - говорится в материале.

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Бен Эммерсон, грузинский адвокат, добавил, что в 2008 году "Россия пыталась захватить столько грузинских территорий, сколько бы ей могло сойти с рук".

Напомним, в 2008 году российские войска в составе 30 тысяч солдат вошли на территорию двух грузинских провинций - Южной Осетии и Абхазии.

В течение пяти дней российские самолеты совершили более 100 нападений на грузинские объекты. До и после прекращения огня российские войска вошли в этнические грузинские села, закрывая въезды и выезды. Осетинские силы сжигали дома и целые населенные пункты в Грузии.

Грузия представила свои показания в Страсбург на следующий день после прекращения военных действий. До этого времени продолжались споры о тех событиях. В 2016 году показания по этому делу дали более 30 человек.

В Москве постоянно предъявляли претензии, что суд политизирован и обвиняли бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили в том, что конфликт начал он, когда отправил военных в Южную Осетию.

В 2015 году Владимир Путин принял закон, в котором говорится, что Россия будет игнорировать решения Страсбурга, если они будут нарушать конституцию страны.