Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

В Нью-Йорке Федеральный суд счел, что президент США Дональд Трамп нарушает конституцию, блокируя отдельных пользователей в Twitter и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям.

Об этом сообщает CNN.

"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump - это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И, согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения - ред.)", - сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.

Представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".

Напомним, в марте 2018 года несколько пользователей Twitter, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа и представителей его администрации.