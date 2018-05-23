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Главная » Мир » Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Суд решил, что это нарушает конституцию

23.05.18 51
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В Нью-Йорке Федеральный суд счел, что президент США Дональд Трамп нарушает конституцию, блокируя отдельных пользователей в Twitter и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям.

Об этом сообщает CNN.

"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump - это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И, согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения - ред.)", - сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.

Представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".

Напомним, в марте 2018 года несколько пользователей Twitter, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа и представителей его администрации.

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