Юлия Скрипаль впервые дала интервью после отравления в Солсбери

В долгосрочной перспективе она хотела бы вернуться в Россию

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия впервые после отравления в британском Солсбери дала интервью журналистам.

Она заявила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию, передает Sky News.

"Нам обоим очень повезло пережить это покушение. Мы восстанавливаемся медленно и болезненно", - привел телеканал слова Скрипаль, находившейся 20 дней в коме.

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"Тот факт, что (при нападении - ред.) использовалось нервно-паралитическое вещество, повергает в шок", - заявила Скрипаль.

Она добавила, что "хочет помочь заботиться о своем отце до его полного выздоровления".

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 10 апреля СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы после отравления в британском Солсбери.