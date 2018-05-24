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Главная » Мир » Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки

Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки

Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки
Фото с сайта news2000.com.ua

Европа должна противостоять санкциям США против Ирана

24.05.18 147
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В Иране высший руководитель аятолла Али Хаменеи огласил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

Об этом он написал в Twitter.

Официальный Тегеран заявляет, что США несколько раз за последние два года нарушали положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По этой причине страны Европы должны предоставить гарантии относительно требований Ирана.

  • Европа должна принять резолюцию, осуждающую нарушения США относительно Резолюции 22331, принятой совбезом ООН.
  • Европа должна гарантировать, что не будет затрагивать вопросы создания ракет в Иране, а также не будет влиять на региональную политику Тегерана.
  • Европа должна гарантировать полную продажу иранской нефти в случае проблем Ирана с продажей нефти из-за санкций США.
  • Европейские банки должны гарантировать проведение операций с Ираном.
  • Европа должна противостоять санкциям США против Ирана.

Как заявил аятолла Али Хаменеи, в случае невыполнения Европой описанных требований, Иран будет иметь право возобновить свою ядерную деятельность.

Напомним, в 2015 году Иран заключил с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией соглашение, согласно которому обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций.

Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает дух соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение. Тегеран также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, в частности, для производства электроэнергии.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран солгал об отсутствии у него амбиций по созданию ядерного оружия перед заключением "ядерной сделки" со странами Запада. В качестве доказательства он предоставил секретный иранский "ядерный архив", раздобытый израильской разведкой. Обвинения Израиля против Ирана поддержали США.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.

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