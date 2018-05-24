Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки

В Иране высший руководитель аятолла Али Хаменеи огласил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.
Об этом он написал в Twitter.
Официальный Тегеран заявляет, что США несколько раз за последние два года нарушали положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иранский узел. Начнётся ли на Ближнем Востоке большая война
По этой причине страны Европы должны предоставить гарантии относительно требований Ирана.
- Европа должна принять резолюцию, осуждающую нарушения США относительно Резолюции 22331, принятой совбезом ООН.
- Европа должна гарантировать, что не будет затрагивать вопросы создания ракет в Иране, а также не будет влиять на региональную политику Тегерана.
- Европа должна гарантировать полную продажу иранской нефти в случае проблем Ирана с продажей нефти из-за санкций США.
- Европейские банки должны гарантировать проведение операций с Ираном.
- Европа должна противостоять санкциям США против Ирана.
Как заявил аятолла Али Хаменеи, в случае невыполнения Европой описанных требований, Иран будет иметь право возобновить свою ядерную деятельность.
Напомним, в 2015 году Иран заключил с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией соглашение, согласно которому обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций.
Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает дух соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение. Тегеран также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, в частности, для производства электроэнергии.
30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран солгал об отсутствии у него амбиций по созданию ядерного оружия перед заключением "ядерной сделки" со странами Запада. В качестве доказательства он предоставил секретный иранский "ядерный архив", раздобытый израильской разведкой. Обвинения Израиля против Ирана поддержали США.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.
Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.