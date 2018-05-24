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Главная » Мир » Великобритания попросит ЕС об еще одном переходном периоде для Brexit, – СМИ

Великобритания попросит ЕС об еще одном переходном периоде для Brexit, – СМИ

Великобритания попросит ЕС об еще одном переходном периоде для Brexit, – СМИ
Иллюстрация: Pixabay

Страна не успевает разобраться с ирландской границей

24.05.18 53
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Тереза ​​Мэй попросит Евросоюз ввести второй переходный период для Brexit до 2023 года, чтобы решить вопросы с границей с Ирландией.

Об этом пишет The Times.

Британия предложит дополнительный переходный период, который последует за уже согласованным. Он будет касаться вопросов таможни и торговли.

Предложение премьер-министра еще не было представлено в Брюсселе и якобы сталкивается с оппозицией со стороны переговорщиков ЕС и поддерживающих Brexit консерваторов. 

Граница между Ирландией и Англией является одним из самых больших препятствий для Brexit. Тереза Мэй заявляла, что после выхода страны из ЕС никакая дополнительная инфраструктура или проверки на границе не появятся. Но до сих пор не понятно, как этого избежать. 

Напомним, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен сообщила, когда будет рассмотрен вопрос проведения референдума о независимости Шотландии. Это произойдет, как только появится определенность относительно результата Brexit и будущих отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом.

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