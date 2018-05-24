Евросоюз намерен продлить санкции против России еще на полгода

Вопрос будут поднимать в июне этого года

В Евросоюзе планируют в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против России.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Ожидается, что в конце июня ЕС планирует продлить экономические санкции в отношении России. Шесть месяцев как всегда, хотя некоторые настаивают на 12", - отметил Йозвяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия окончательно определилась с санкциями против США и Европы

The eu is expected to prolong its economic sanctions on #Russia at the end of June. 6 months as usual even though some push for 12. A poss new very pro-Russian Ita gov might jeopardise the whole sanctions regime but the #G7 in early June should give some indications #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 травня 2018 р.

Также он добавил, что возможно, новый "очень пророссийский Итальянское правительство" может поставить под угрозу весь режим санкций, но в начале июня "Большая семерка" должна дать некоторые указания Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении России.

Это связано с с предполагаемым нарушением со стороны Кремля Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).