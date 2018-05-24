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Главная » Мир » Видео Катастрофа МН17: самолет был сбит "Буком", который привезли из Курска, - международная группа следователей

Видео Катастрофа МН17: самолет был сбит "Буком", который привезли из Курска, - международная группа следователей

<span class="label red">Видео</span> Катастрофа МН17: самолет был сбит "Буком", который привезли из Курска, - международная группа следователей
Крушение Боинга / Фото: РИА Новости

Российские официальные лица отрицают всякое участие в этом инциденте

24.05.18 337
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В Гааге в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Голландская полиция и прокуроры показали фото и видео доказательства, которые, по их словам, доказали, что самолет был сбит системой "Бук", которая имеет отношение к 53-й зенитной ракетной бригаде, расположенной в Курске на западе России.

Следователи добавили, что теперь у них есть "юридические и убедительные доказательства, которые будут оглашены в зале суда".

Российские официальные лица отрицают всякое участие в этом инциденте.

"Российские СМИ, связанные с государством, выступили с рядом неправдоподобных теорий, предполагающих, что Украина несет ответственность за расстрел самолета. Россия использовала свое вето в ООН, чтобы предотвратить международный трибунал. Любое возможное судебное разбирательство будет проводиться в Нидерландах. По законодательству Нидерландов", - говорится в материале.

Напомним, катастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В 2016 году голландские следователи объявили, что у них есть доказательства того, что система БУК, участвовавшая в инциденте, пересекла границу со стороны России и вернулась после того, как самолет был сбит.

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