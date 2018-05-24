Абрамович летит в Израиль за новым гражданством - СМИ

Олигарх нашел выход из ситуации с невыдачей британской визы

Российский бизнесмен Роман Абрамович собирается получить израильское гражданство. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

По информации издания, сегодня Абрамович прибудет в Израиль, чтобы завершить процедуру получения гражданства. Якобы такое решение он принял после затруднений с получением британской визы.

"В настоящее время Абрамович строит огромный дом в районе Тель-Авива Неве-Цедек", - сообщает издание.

Также сообщается, что Абрамович часто посещает Израиль и делает финансовые вложения в экономику.

"Российский олигарх недавно передал 70 млн шекелей на строительство ускорителя частиц в Медицинском центре Шеб", - говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что Роману Абрамовичу не продлили британскую визу после покушения на Скрипаля. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным гражданам России.