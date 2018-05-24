В КНДР демонтировали ядерный полигон

В Северной Корее военные министерства обороны в четверг, 24 мая, взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери.

Также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты, сообщает "РИА Новости".

"Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию по демонтажу северного ядерного испытательного полигона в КНДР 24 мая 2018 года, чтобы продемонстрировать прозрачность в вопросе непродолжения ядерных испытаний", - говорится в заявлении института, которое было зачитано по завершении церемонии демонтажа.

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Отмечается, что в северной шахте полигона прошли пять из шести ядерных испытаний. Всего на полигоне изначально было четыре шахты. Первая шахта была использована только один раз во время первого подземного испытаний в октябре 2006 года. Вскоре после этого она была закрыта.

Напомним, ранее издание TIME сообщило со ссылкой на исследование китайских геологов, что гора над главным ядерным полигоном КНДР разрушилась под воздействием взрывов. Это значительно увеличивало шансы утечки радиации во время дальнейших ядерных испытаний.

Ядерные взрывы высвобождают огромное количество тепла и энергии. Самое мощное испытание в Северной Корее произошло 3 сентября 2017 года, что сделало этот полигон неустойчивым.