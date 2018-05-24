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Главная » Мир » Российский министр: У России и Саудии одинаковый вкус к нефти
Российский министр: У России и Саудии одинаковый вкус к нефти
Фото: huffingtonpost.ca

Российский министр: У России и Саудии одинаковый вкус к нефти

Все просто: добыча падает - цены растут

24.05.18 37
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Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что у России и Саудовской Аравии одинаковая позиция в области сокращения объемов добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

"У нас общая позиция", - сказал Новак на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, на который, как ожидается, должен прибыть министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Конечно, цены будут выше $60 за баррель, с учетом того, что цены держатся последнее время на достаточно высоком уровне", - заявил Новак на форуме.

Однако глава Счетной палаты России Алексей Кудрин  заявил, что цена может упасть. По его словам, "сейчас высокая цена на нефть, начался рост, и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать $50. Это первый большой риск".

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в которой доминирующую роль играет Саудовская Аравия с одной стороны, и другие крупные нефтедобывающие страны, в частности Россия с другой, пришли к соглашению сократить объемы добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в день  до конца этого года.

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