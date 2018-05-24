12 погибших от американского авианалета на сирийские позиции

Возглавляемая США коалиция совершила налет на военные объекты сегодня ночью в Сирии, в результате чего погибло 12 боевиков проправительственных сил. Об этом говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам директора организации Рами Абдель Рахмана, также "были уничтожены по крайней мере три военных автомобиля". Он сообщил, что удару подверглись позиции правительственных сил к югу от города Абу Камаль на границе с Ираком. По его словам, 12 погибших не были сирийцами, однако он не смог сообщить об их гражданстве.

Сирийские государственные СМИ также сообщили о налете, однако заявили о потерях только в технике. Сирийское информационное агентство SANA передало со слов военного источника, что "некоторые наши военные позиции между Абу Камаль и Хмемией были атакованы авиацией американской коалиции одновременно с группировками террористической организации ИГИЛ".

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. С тех пор страна подвергается ударам американской и российской авиации. В Сирии также активно действует экстремистская исламская террористическая группировка ИГИЛ.