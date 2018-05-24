Международная Совместная следственная группа по расследованию крушения самолета рейса МН17 презентовала видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки "Бук".

Запись была показана сегодня, 24 мая, во время пресс-конференции следственной группы, передает Укрианская правда.

Эксперты реконструировали маршрут следования установки с помощью полученных из разных источников фото и видео.Их сравнивали с изображениями в сервисе Google Street View. Идентифицировать "Бук" стало возможным благодаря кадрам, на которых четко видны цифры бортового номера, пятно на гусеницах, отметки центра тяжести и уникальные особенности конструкции.

Следователи пришли к выводу, что самоходная огневая установка ЗРК "Бук", сбившая самолет рейса МН17 над Донбассом, изначально была расположена в России - в 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

23 июня 2014 года она в составе колонны военной техники отправилась в южном направлении. Вместе с ней ехали еще 5 "Буков".

В этот день колонна впервые попала на видео. Она находилась на трассе Р298 и двигалась в направлении села Никольское.

В следующий раз колонна была снята южнее, в населенном пункте Троицкий. Техника мешала движению гражданского транспорта, поэтому в соцсетях опубликовали множество ее фото и видео. На кадрах видны номера машин, которые позволили их идентифицировать.

Затем колонну фиксировали в Старом Осколе, неподалеку от Незнамово, когда она двигалась по трассе Р188, потом - в Городище. За это время военная техника прошла уже примерно 175 км.

Сообщается, что "Бук" также неоднократно фиксировали на фото и видео 17 и 18 июля 2014 года во время его транспортировки по территории Украины.

Напомним, имена главных подозреваемых, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовало нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla. В списке подозреваемых указаны имена Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева.