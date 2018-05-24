Лидеры двух стран должны были пожать друг другу руки 12 июня в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Об этом говорится в письме Трампа, распространенном американской администрацией в Twitter.

В заявлении говорится, что данное решение президент США был вынужден принять "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.



В то же время Трамп отметил, что в будущем будет готов встретиться с северокорейским лидером.

Трамп также вспомнил, что Северная Корея неоднократно упоминала о своем ядерном потенциале. "Но наш [ядерный потенциал] такой огромный и мощный, что я молю Бога, чтобы его никогда не пришлось использовать", - сообщил президент США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КНДР демонтировали ядерный полигон

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г.

Ранее Фокус писал, что возможная встреча двух лидеров должна состояться в Сингапуре 12 июня.

Напомним, Северная Корея накануне отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Кроме того, в Северной Корее пригрозили прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами.