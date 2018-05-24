Папа Римский: Ислам – не терроризм

Папа Римский Франциск заявил, что приравнивать ислам к терроризм "ложь и глупость". Об этом передает итальянское агентство ANSA.

"Возможно, об этом говорят многие, но это сравнение ложь и глупость", - заявил Папа Римский. По его словам, самая важная роль (религий) – это способствовать культуре сближения, и вместе с тем способствовать правильному образованию". Папа заявил об этом в городе Бергамо, куда он прибыл, чтобы присутствовать на церемонии возвращения мощей Папы Иоанна ХХІІІ

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Папы Франциск толерантно относится к мусульманам и особенно беженцам с Ближнеего Востока. Однако бывшие мусульмане, принявшие Католичество, в конце прошлого года направили ему письмо с вопросом: "Если ислам это хорошая религия… как вы очевидно проповедуете, то почему мы стали католиками?"