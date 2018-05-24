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Главная » Мир » Данные следствия доказывают прямую ответственность РФ за катастрофу MH17, – Волкер
Крушение Boeing в Донбассе

Данные следствия доказывают прямую ответственность РФ за катастрофу MH17, – Волкер

Данные следствия доказывают прямую ответственность РФ за катастрофу MH17, – Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

От России требуется, чтобы она приняла решение об установлении мира на востоке Украины

24.05.18 10
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Новые данные о расследовании сбивания в июле 2014 году на Донбассе малайзийского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) доказывают непосредственную ответственность России за катастрофу самолета.

Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер во время телефонного пресс-брифинга, организованного из Брюсселя, передает УНИАН.

"В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", - заявил Волкер.

Он также отметил, что эта ситуация свидетельствует, что от России требуется, чтобы она приняла решение об установлении мира на востоке Украины.

Отметим, в Гааге в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Напомним, имена главных подозреваемых, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовало нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla. В списке подозреваемых указаны имена Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева. 

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