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Главная » Мир » Команда Трампа объяснила отмену саммита с КНДР

Команда Трампа объяснила отмену саммита с КНДР

Команда Трампа объяснила отмену саммита с КНДР
Ким Чен Ын и Помпео/Фото: twitter.com/PressSec

Помпео подчеркнул, что не считает отмену саммита признаком слабости Ким Чен Ына

24.05.18 51
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В команде Дональда Трампа объяснили, почему тот решил отменить историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную в Сингапуре.

Об этом в четверг, 24 мая, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США по организации встречи.

"Мы не сумели провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита", - пояснил Помпео.

При этом Помпео подчеркнул, что не считает отмену саммита признаком слабости Ким Чен Ына.

"На самом деле он продемонстрировал огромную способность возглавить свою страну и свою команду", - подчеркнул дипломат.

В то же время агентство приводит слова неназванного официального представителя Белого дома, который называет другую возможную причину отказа Трампа от саммита. В частности, последней каплей для американцев стала реакция КНДР на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который предлагал Вашингтону строить отношения с КНДР по "ливийской модели".

В ответ на предложение Пенса вице-министр иностранных дел КНДР назвала его заявления "глупыми" и предложила обеим странам или проводить саммит, или - ядерную демонстрацию.

Несмотря на это чиновник утверждает, что надежда на мир с КНДР все еще существует, но чтобы ее не потерять, Пхеньян должен изменить свою риторику.

Ранее Фокус писал, что Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня.

Напомним, Северная Корея накануне отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Кроме того, в Северной Корее пригрозили прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами.

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